РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА | Уроки танцев

Прочее — Greentech (CAN), Ben (DEU), Inox (ESP), Wakko de Oliveira (BR), Michel Tinho (BR), Monsta pop (CAN)

Это танцоры и хореографы работавшие с такими мировыми звездами, как Michael Jackson, Chris Brown, Madonna, Limp Bizkit, Usher и др.

Персонажи популярных фильмов о танцах, постановщики цирка Дю Солей, судьи и победители крупнейших мировых танцевальных соревнований: Just Debout, Summer Dance, KOD, BBIC, Red Bull Dance Your Style, Feel The FUNK, World of Dance, Dance Vision.

Танцевальные легенды, стоявшие у истоков современного танца.