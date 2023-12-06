РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА | Уроки танцев

Кузница талантов

ОБУЧЕНИЕ ТАНЦАМ В МОСКВЕ, ВИДЕОУРОКИ

Авторское обучение сольным и парным танцам

Включая такие уникальные стили, как popping, waving, robot, footwork ◩

Помогаю интегрировать парные танцы с сольными, обучаю виртуозной танцевальной технике, продвигаю мультиденс и современное танцевальное искусство.

Групповые и индивидуальные занятия в Москве, мастер-классы, судейство.
Бесплатные видеоуроки для жителей любого города.

◩ popping • waving • танец робота • хип-хоп • перфоманс • мультиденс • street dance • urban • kizomba • tarraxo • bachata • hustle • footwork • △ impro

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Рассказываю, как технично двигаться, чувствовать все мышцы в теле, импровизировать. Передавать музыку и эмоции через танец. Знакомлю с новейшими тенденциями танцевального мира. Работаю с танцорами любого уровня.

Хотите круто танцевать и развиваться в творческой обстановке — записывайтесь и приходите на занятия!

Вы станете значительно пластичнее, научитесь танцевать через волны, грув, поток, изоляцию, сможете тонко контролировать все мышцы в теле.

Узнаете как свободно импровизировать, познакомитесь с различными техниками и танцевальными концепциями, добавите новые элементы и стили в свой танец и творчество.

На занятиях много внимания и поддержки благодаря небольшому количеству человек в группе.

Музыкальность, растанцованность, мышечный контроль, работа ног (футворки), шаги из различных направлений, логика построения танца — все это и многое другое!

За больше 12 лет работы я объединил собственные идеи со знаниями из различных танцевальных направлений и опытом сильнейших современных танцоров по всему миру. Преподаю так, как хотел бы, чтоб учили меня.

«Высшее искусство, которым обладает учитель, — это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний»

Альберт Эйнштейн

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

Преподаватель фестиваля q-fest

Юрий Наизнанку

Профессиональный танцор, преподаватель, музыкант.

«Жизнь на пересечении street dance с парным танцем и современным искусством»

Театрально-музыкальное высшее образование, преподаю танцы с 2010 года, обучаю музыке с 2008 года.

Являюсь примером того, что даже начав танцевать во взрослом возрасте можно добиться высоких результатов.

Работаю в танцевальных, музыкальных, театральных постановках, съемках и проектах.

Призер различных фестивалей, музыкальных конкурсов, создатель образовательных программ.

Больше 1000 учеников, от начинающих до профессиональных танцоров, преподавателей танцев.

Провожу мастер классы, индивидуальные и групповые занятия, работаю c различными компаниями, правительством Москвы. Автор образовательного проекта РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА, c бесплатными видеоуроками.

Являюсь представителем уличного танцевального стиля popping, регулярно экспериментирую с объединением парных и сольных направлений танцев.

Преподаю как уличные, так и парные танцы, специализируюсь на развитии пластики, контроля в теле, музыкальности.

Основные танцевальные стили:
POPPING | KIZOMBA | HUSTLE | HIP—HOP | ДИСКОФОКС | РОБОТ | TARRAHO | BACHATA | △ IMPRO

Так же танцую:

FOOTWORK | WAVING | BODY CONTROL |
HOUSE | ANIMATION | BOOGALOO | LIQUID и др.

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Повышал квалификацию и учился у сильнейших мировых танцоров современности (2006 – 2020):

USA Boogie Frantick, Popin Pete, Mr. Wiggles, Poppin John, Slim Boogie, JR. Boogaloo, Marquese „NONSTOP“ Scott, J-Rock, Hugo aka Mista Smooth, Kid Boogie, Buddha Stretch

Франция Nelson, Franqey, Icee, Creesto, Joseph Go, Salah

Корея Hoan, Jaygee, Poppin Zero, Dandy, Hozin, Dokyun, Firebac, Tai

Япония Kite, Madoka, Acky, Gucchon

Прочее Greentech (CAN), Ben (DEU), Inox (ESP), Wakko de Oliveira (BR), Michel Tinho (BR), Monsta pop (CAN)

Это танцоры и хореографы работавшие с такими мировыми звездами, как Michael Jackson, Chris Brown, Madonna, Limp Bizkit, Usher и др.

Персонажи популярных фильмов о танцах, постановщики цирка Дю Солей, судьи и победители крупнейших мировых танцевальных соревнований: Just Debout, Summer Dance, KOD, BBIC, Red Bull Dance Your Style, Feel The FUNK, World of Dance, Dance Vision.

Танцевальные легенды, стоявшие у истоков современного танца.

Индивидуальный подход к каждому

РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА, это не просто очередная школа танцев.
Занятия проходят в позитивной обстановке, где каждому ученику уделяется много внимания.

На своих уроках я учитываю интересы студентов, отвечаю на вопросы, даю эффективные домашние задания для танцевального развития, мотивирую и поддерживаю.

Вы обязательно научитесь. Просто нужно немного терпения и времени.

Чем прекрасен танец паппинг?

Танец popping позволяет максимально эффективно и разносторонне развивать пластичность, танцевальную технику, контроль и понимание всего тела. Это стильный и современный танец, пусть и достаточно и непростой для начинающих танцоров.

Последние годы его активно стали изучать танцоры самых разных направлений: от стрип-пластики, трайбла и хай-хиллс, до кизомбы (особенно в tarraho!), брейкинга, хип-хопа и хастла.

В преподавании, на своих танцевальных уроках, я использую все свои знания для вашего эффективного танцевального развития. В понятной и доступной форме для каждого.

Чувствуете себя деревянными, не хватает изоляции?

Я уделяю очень большое внимание развитию тела.

Для меня это важно. И это не просто изучение движений, принципов работы тела, танцев popping, hip-hop, house, waving в сочетании с авторскими идеями и наработками.

Вы учитесь детально чувствовать/контролировать тело как целиком, так и каждую его часть по отдельности, вплоть до лопаток.

Мы разбираем популярные проблемы и способы их решения, убираем зажимы в теле, “деревянность”, “разваленность”, работаем над самоощущением, мышечным и пластическим контролем.

РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА — правильное место для танцевального развития

Устали от хореографии и хотите научиться лучше импровизировать?

Сейчас многие преподаватели и школы танцев обучают танцевать заранее заготовленные схемы/хореографию.

Но увлечение заготовленной хореографией может приводить к тому, что ученикам очень сложно импровизировать и танцевать “от себя”.

Так же на занятиях хореографией часто не уделяют должного внимания необходимому развитию тела для улучшения качества и эстетики движений.

На своих уроках я уделяю большое внимание фристайлу (импровизации) стремясь дать ученикам все необходимые знания для качественного танцевального роста и раскрытия своей индивидуальности.

Уже танцуете парные направления, например бачату, кизомбу или хастл, но хочу улучшить свою индивидуальную технику и узнать что-то новое?

Я сам начинал свой танцевальный путь как танцор парных направлений. Но, спустя некоторое время, в поиске новой информации стал изучать сольные танцы. Я стремился найти максимально эффективные способы для развития себя, своего танца, танцевальной пластичности и музыкальности.

Много лет мне интересно все, что связано с симбиозом (соединением) парного танца с сольным танцеванием.

Конечно же я стараюсь учить так, чтоб это было полезно для танцора любого направления.

Если вы танцор пары, то мои занятия помогут вам двигаться более стильно и эффектно; вы улучшите свою музыкальность, станете ещё заметнее и популярнее на паркете!

Уроки танцев, кузница талантов. Качественное обучение танцам от известного танцора и преподавателя

А вы знали, что именно музыкальность является сейчас главным трендом в танцах?

РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА  Средняя оценка 5 из 28 отзывов
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Когда можно приходить учиться?

Групповые занятия проходят круглый год, но вначале необходимо записаться на нашей странице в ВКонтакте

Так же провожу индивидуальные занятия и консультации.

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