РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА | Уроки танцев
Кузница ★ талантов
Авторское обучение сольным и парным танцам
Помогаю интегрировать парные танцы с сольными, обучаю виртуозной танцевальной технике, продвигаю мультиденс и современное танцевальное искусство.
Групповые и индивидуальные занятия в Москве, мастер-классы, судейство.
Бесплатные видеоуроки для жителей любого города.
◩ popping • waving • танец робота • хип-хоп • перфоманс • мультиденс • street dance • urban • kizomba • tarraxo • bachata • hustle • footwork • △ impro
Рассказываю, как технично двигаться, чувствовать все мышцы в теле, импровизировать. Передавать музыку и эмоции через танец. Знакомлю с новейшими тенденциями танцевального мира. Работаю с танцорами любого уровня.
Хотите круто танцевать и развиваться в творческой обстановке — записывайтесь и приходите на занятия!
Вы станете значительно пластичнее, научитесь танцевать через волны, грув, поток, изоляцию, сможете тонко контролировать все мышцы в теле.
Узнаете как свободно импровизировать, познакомитесь с различными техниками и танцевальными концепциями, добавите новые элементы и стили в свой танец и творчество.
На занятиях много внимания и поддержки благодаря небольшому количеству человек в группе.
Музыкальность, растанцованность, мышечный контроль, работа ног (футворки), шаги из различных направлений, логика построения танца — все это и многое другое!
За больше 12 лет работы я объединил собственные идеи со знаниями из различных танцевальных направлений и опытом сильнейших современных танцоров по всему миру. Преподаю так, как хотел бы, чтоб учили меня.
«Высшее искусство, которым обладает учитель, — это умение пробудить радость от творческого выражения и получения знаний»
Альберт Эйнштейн
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
Юрий Наизнанку
Профессиональный танцор, преподаватель, музыкант.
«Жизнь на пересечении street dance с парным танцем и современным искусством»
Театрально-музыкальное высшее образование, преподаю танцы с 2010 года, обучаю музыке с 2008 года.
Являюсь примером того, что даже начав танцевать во взрослом возрасте можно добиться высоких результатов.
Работаю в танцевальных, музыкальных, театральных постановках, съемках и проектах.
Призер различных фестивалей, музыкальных конкурсов, создатель образовательных программ.
Больше 1000 учеников, от начинающих до профессиональных танцоров, преподавателей танцев.
Провожу мастер классы, индивидуальные и групповые занятия, работаю c различными компаниями, правительством Москвы. Автор образовательного проекта РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА, c бесплатными видеоуроками.
Являюсь представителем уличного танцевального стиля popping, регулярно экспериментирую с объединением парных и сольных направлений танцев.
Преподаю как уличные, так и парные танцы, специализируюсь на развитии пластики, контроля в теле, музыкальности.
Повышал квалификацию и учился у сильнейших мировых танцоров современности (2006 – 2020):
USA — Boogie Frantick, Popin Pete, Mr. Wiggles, Poppin John, Slim Boogie, JR. Boogaloo, Marquese „NONSTOP“ Scott, J-Rock, Hugo aka Mista Smooth, Kid Boogie, Buddha Stretch
Франция — Nelson, Franqey, Icee, Creesto, Joseph Go, Salah
Корея — Hoan, Jaygee, Poppin Zero, Dandy, Hozin, Dokyun, Firebac, Tai
Япония — Kite, Madoka, Acky, Gucchon
Прочее — Greentech (CAN), Ben (DEU), Inox (ESP), Wakko de Oliveira (BR), Michel Tinho (BR), Monsta pop (CAN)
Это танцоры и хореографы работавшие с такими мировыми звездами, как Michael Jackson, Chris Brown, Madonna, Limp Bizkit, Usher и др.
Персонажи популярных фильмов о танцах, постановщики цирка Дю Солей, судьи и победители крупнейших мировых танцевальных соревнований: Just Debout, Summer Dance, KOD, BBIC, Red Bull Dance Your Style, Feel The FUNK, World of Dance, Dance Vision.
Танцевальные легенды, стоявшие у истоков современного танца.
Индивидуальный подход к каждому
РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА, это не просто очередная школа танцев.
Занятия проходят в позитивной обстановке, где каждому ученику уделяется много внимания.
На своих уроках я учитываю интересы студентов, отвечаю на вопросы, даю эффективные домашние задания для танцевального развития, мотивирую и поддерживаю.
Вы обязательно научитесь. Просто нужно немного терпения и времени.
Чем прекрасен танец паппинг?
Танец popping позволяет максимально эффективно и разносторонне развивать пластичность, танцевальную технику, контроль и понимание всего тела. Это стильный и современный танец, пусть и достаточно и непростой для начинающих танцоров.
Последние годы его активно стали изучать танцоры самых разных направлений: от стрип-пластики, трайбла и хай-хиллс, до кизомбы (особенно в tarraho!), брейкинга, хип-хопа и хастла.
В преподавании, на своих танцевальных уроках, я использую все свои знания для вашего эффективного танцевального развития. В понятной и доступной форме для каждого.
Чувствуете себя деревянными, не хватает изоляции?
Я уделяю очень большое внимание развитию тела.
Для меня это важно. И это не просто изучение движений, принципов работы тела, танцев popping, hip-hop, house, waving в сочетании с авторскими идеями и наработками.
Вы учитесь детально чувствовать/контролировать тело как целиком, так и каждую его часть по отдельности, вплоть до лопаток.
Мы разбираем популярные проблемы и способы их решения, убираем зажимы в теле, “деревянность”, “разваленность”, работаем над самоощущением, мышечным и пластическим контролем.
РАЗВИТИЕ ТАНЦОРА — правильное место для танцевального развития
Устали от хореографии и хотите научиться лучше импровизировать?
Сейчас многие преподаватели и школы танцев обучают танцевать заранее заготовленные схемы/хореографию.
Но увлечение заготовленной хореографией может приводить к тому, что ученикам очень сложно импровизировать и танцевать “от себя”.
Так же на занятиях хореографией часто не уделяют должного внимания необходимому развитию тела для улучшения качества и эстетики движений.
На своих уроках я уделяю большое внимание фристайлу (импровизации) стремясь дать ученикам все необходимые знания для качественного танцевального роста и раскрытия своей индивидуальности.
Уже танцуете парные направления, например бачату, кизомбу или хастл, но хочу улучшить свою индивидуальную технику и узнать что-то новое?
Я сам начинал свой танцевальный путь как танцор парных направлений. Но, спустя некоторое время, в поиске новой информации стал изучать сольные танцы. Я стремился найти максимально эффективные способы для развития себя, своего танца, танцевальной пластичности и музыкальности.
Много лет мне интересно все, что связано с симбиозом (соединением) парного танца с сольным танцеванием.
Конечно же я стараюсь учить так, чтоб это было полезно для танцора любого направления.
Если вы танцор пары, то мои занятия помогут вам двигаться более стильно и эффектно; вы улучшите свою музыкальность, станете ещё заметнее и популярнее на паркете!
Уроки танцев, кузница талантов. Качественное обучение танцам от известного танцора и преподавателя
А вы знали, что именно музыкальность является сейчас главным трендом в танцах?
Когда можно приходить учиться?
Групповые занятия проходят круглый год, но вначале необходимо записаться на нашей странице в ВКонтакте
Так же провожу индивидуальные занятия и консультации.
Обучение танцам и танцевальные уроки для всех и каждого ♡